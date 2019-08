Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Unfallflucht Parkplatz Böckmann

Bramsche (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich auf dem Parkplatz Böckmann an der Hemker Straße eine ungewöhnliche Unfallflucht. Ein älteres Ehepaar hatte gegen 22 Uhr Probleme mit ihrem Fahrzeug, einem grünen VW Golf. Auf dem Parkplatz bzw vor der Spielhalle hielten sich junge Leute auf (2 junge Männer, 2 junge Frauen), von denen ein junger Mann sich ohne Aufforderung ins Auto setzte und forsch sagte: "Ich mach das schon!" Der Mann setzte sich einfach auf den Fahrersitz und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über den Parkplatz. Im Bereich der Zufahrt fuhr er offensichtlich über einen Bordstein, denn es knallte sehr laut. Der junge Mann stieg aus, wedelte mit einem Geldschein, um den Schaden zu begleichen. Als der Besitzer des VW Golf sich nach seinem Namen erkundigte lief er mit seinen Begleitern in Richtung Innenstadt davon. Der schlanke junge Mann ist ca. 1,65m groß und trug Jeans, Sneaker, ein T-Shirt mit Aufdruck und eine braune/ hell-beige "Louis Vuitton"-Tasche, schräg über den Oberkörper. Sein Kumpel trug eine dunkle Jogginghose, blaue Trainingsjacke mit roten Balken auf der Vorder- und Rückseite, dunkles Cappy. Die beiden Mädchen waren um die 18 Jahre, eine blond, die andere hatte rötliche Haare. Die Polizei Bramsche bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher oder seinen Begleitern unter der Telefonnummer 05461 915300.

