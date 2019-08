Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Unerlaubter E-Scooter

Bad Rothenfelde (ots)

Bad Rothenfelde

Unerlaubter E-Scooter

In der Nacht zum Freitag, 02.08.2019, kontrollierten Polizeibeamte in Bad Rothenfelde den Fahrer eines E-Scooters und stellten einen Verstoß fest. Die betreffende Person nutzte hier einen E-Scooter, der mit einer bauartbestimmten Höchstgeschwindigkeit (Lt. Betriebserlaubnis) bis 25 km/h läuft. Dies ist in Deutschland nicht erlaubt. E-Scooter dürfen nur bis 20 km/h laufen. Dem Benutzer und der Eigentümerin drohen jetzt Strafverfahren.

