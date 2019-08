Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Polizeieinsatz nach häuslicher Gewalt - 29-Jährige außer Lebensgefahr

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in der Straße Unterbauerschaft zu einem größeren Polizeieinsatz. Die Beamten waren zu einer häuslichen Gewalt gerufen worden, bei der eine 29-jährige Frau lebensgefährlich verletzt wurde. Die Frau ist nunmehr außer Lebensgefahr. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde ihr Ehemann am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl, sodass der 35 Jahre alte Mann nun in Untersuchungshaft sitzt. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.

