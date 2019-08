Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schmuck und Bargeld entwendet

Osnabrück (ots)

Im Verlauf des Donnerstages ereigneten sich zwei Wohnungseinbrüche, einer in der Mozartstraße und einer in der Rheiner Landstraße. Die Beute war in beiden Fällen Schmuck und Bargeld. In der Mozartstraße brachen am Donnerstag zwischen 09.30 Uhr und 10.05 Uhr eine Wohnungstür im 5. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses auf und entwendeten aus der Wohnung Schmuck und Bargeld. In der Rheiner Landstraße brachen Unbekannte die Terrassentür einer Erdgeschoßwohnung auf und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Die Tatzeit für diesen Einbruch liegt am Donnerstag zwischen 12.30 Uhr und 16.45 Uhr. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541 327 2215.

