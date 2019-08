Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Apotheken-Einbrüche

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag drangen Unbekannte in zwei Apotheken im Stadtgebiet ein. Gegen 2 Uhr war eine Apotheke in der Rehmstraße das Ziel der Täter. Sie öffneten eine Tür, durchsuchten mehrere Schränke im Innern und entwendeten Arzneimittel und Bargeld. Ein weiterer Tatort liegt an der Natruper Straße, dort wurde gegen 02.50 Uhr eine weitere Apotheke angegangen. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigeerstattung noch nicht fest. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter 0541 327 2115 oder 0541 327 2215 entgegen.

