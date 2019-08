Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbrecher in der Goethestraße in Hollage

Wallenhorst (ots)

Zwischen 20.15 Uhr und 22.20 Uhr am Donnerstagabend drangen unbekannte Täter in der Goethestraße in ein Einfamilienhaus ein. Sie brachen die Haustür auf, gelangten in den Wohnbereich und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Ob und was gestohlen wurde, stand bei Anzeigeerstattung noch nicht fest. Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei unter 05461 915300.

