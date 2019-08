Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Unfallflucht

Bad Rothenfelde (ots)

In der Osnabrücker Straße, an einem Sportgeschäft, wurde in der Nacht zum 01.08.2019 ein beleuchtetes Reklameschild beschädigt. Vermutlich wurde das Schild, das in 2,35 m Höhe hängt, durch einen LKW oder Lieferwagen touchiert. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei in Bad Rothenfelde, 05424 - 5326.

