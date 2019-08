Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike Diebstahl im Stadtteil Wüste

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch stahlen Unbekannte in der Rehmstraße ein schwarzes E-Bike des Herstellers Urban Drivestyle, Modell Unimoke. Der Eigentümer hatte Zweirad, das vom Aussehen einem Mofa aus den 60er-Jahren ähnelt, gegen 19 Uhr (Dienstag) an den Fahrradbügel eines Wohnhauses angeschlossen. Als er gegen 06.40 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass Diebe das 20-Zoll-Rad gestohlen hatten. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des E-Bikes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

