Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: GMH - Zeugen für mögliche Brandstiftung gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Während des Ablöschens des Brandes an der Rasentribüne des Sportplatzes Zur Waldbühne (Dienstag, gegen 11 Uhr) bemerkten die Einsatzkräfte einen weiteren Brandort. Eine hölzerne Ruhebank war offensichtlich in Brand gesetzt worden. Zeugen berichteten, dass sie zwischen 09.30 Uhr und 10 Uhr an dieser Ruhebank eine männliche Person bemerkt hätten. Dieser junge Mann (etwa 20 Jahre alt, Brillenträger, schlank, kurze dunkle Haare) habe auf der Bank gesessen, neben ihm hätten diverse Gegenstände gelegen. Auch eine Gruppe Rentner habe sich an diesem Vormittag in der Nähe der Bank aufgehalten. Die genannten Männer werden gebeten, sich bei der Polizei in GMH unter 05401 879500 zu melden.

