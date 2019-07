Polizei Düren

POL-DN: 16-Jähriger angepöbelt und ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Gestern wurde ein Jugendlicher von zwei Jungs in seinem Alter angesprochen und ins Gesicht geschlagen. Die Täter flüchteten unerkannt.

Der 16 Jahre alte Jugendliche aus Düren war zu Fuß unterwegs, als er an der Ecke Akazienstraße/ Eintrachtstraße bemerkte, dass ihm zwei Jungs in ähnlichem Alter auf Fahrrädern folgten. Dann umkreisten sie ihn und pöbelten ihn an. Da er keinen Ärger wollte, habe sich der Dürener sogar noch entschuldigt. Daraufhin hielten die beiden mit den Rädern an und einer schlug dem 16-Jährigen so ins Gesicht, dass er seine Brille verlor und leichte Verletzungen davontrug.

Der Geschädigte beschreibt den Jugendlichen, der ihn schlug, als etwa 175 cm groß mit einer durchschnittlichen Figur, blauen Augen und mittelblonden, nach oben gegelten kurzen Haaren. Er trug ein rotes Kapuzenshirt, eine schwarze Jogginghose, eine Bauchtasche und sprach akzentfreies Deutsch. Der andere Junge war ähnlich groß und komplett in Schwarz gekleidet.

Hinweise auf die Identität der beschriebenen Täter oder zum Tatgeschehen werden an die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

Polizei Düren

