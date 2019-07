Polizei Düren

POL-DN: Seniorin um Erspartes betrogen

Linnich (ots)

Einmal mehr gelangten Trickbetrüger mit ihrer professionellen Masche an das Vermögen einer älteren Dame. Das routinierte Vorgehen der Täter erklärt, warum es ihnen immer wieder gelingt, Menschen zu täuschen.

Am Donnerstagmittag wurde einer Frau aus Gevenich bei ihrem Besuch der Polizeiwache Jülich schlagartig klar, dass sie Betrügern aufgesessen war. Folgendes Geschehen brachte sie dann umgehend zur Anzeige: am Mittwochabend erhielt sie auf ihrem Festnetzanschluss den Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er erzählte von einem festgenommenen Einbrecher, der es auch auf die Seniorin abgesehen hätte. Sie wurde dann nach ihren Vermögensverhältnissen befragt woraufhin sie erklärte, keine größeren Summen Bargeld im Hause zu haben. Am Donnerstagmorgen erhielt sie erneut einen Anruf des vermeintlichen Polizisten, der sie nun um ihre Mithilfe bei der Festnahme weiterer Tatverdächtiger bat. Die gutmütige Dame begab sich auf Anweisung des Anrufers zu ihrer Bank und hob eine größere Summe Bargeld ab. Dieses überreichte sie gegen 10:00 Uhr einem Abholer, der persönlich an ihrem Wohnhaus erschien und sich als Kriminalbeamter ausgab. Der gutgläubigen Seniorin wurde erklärt, sie könne ihr Geld am Mittag bei der Polizei in Jülich wieder abholen, nachdem dieses als Lockmittel eingesetzt worden sei. Als die Gevenicherin dann auf der Wache erschien und um die Herausgabe des Geldes bat, kam der Betrug ans Licht.

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen, die sich am Donnerstagvormittag in Gevenich aufgehalten haben? Bei dem Unbekannten, der das Bargeld bei der Geschädigten abholte, handelte es sich um einen Mann im geschätzten Alter von 35 bis 40 Jahren. Er ist etwa 1,60 bis 1,70 m groß und von normaler/schlanker Statur. Er hat längeres, leicht welliges, dunkles - fast schwarzes - Haar, welches er zusammengebunden trug. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans und einem weißen T-Shirt. Er sprach, ebenso wie der Anrufer, hochdeutsch ohne Akzent.

Hinweise nimmt der zuständige Sachbearbeiter der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02421 949-8222 entgegen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

