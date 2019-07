Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Einbruch in Zimmereibetrieb

Quakenbrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch gelangten unbekannte Täter an der Badberger Straße / Nähe Steimelager Weg auf das Gelände einer Zimmerei. Sie brachen eine Tür auf, um in das Gebäude einzudringen, durchsuchten die Firmenräume und stahlen aus einem Büro Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch, der sich zwischen 22 Uhr und 05.45 Uhr zugetragen haben dürfte, nimmt die Bersenbrücker Polizei unter 05439 9690 entgegen.

