POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Mi., 3.7.2019, 16.00 Uhr, bis Do., 4.7.2019, 11.00 Uhr 35781 Weilburg, Rotweilstraße oder 35781 Weilburg, Guntersau, Fa. Arnold

In dem o.g. Zt.-Raum wurde ein grauer BMW 320 i, der geparkt abgestellt war, im Bereich des vorderen linken Fzg.-Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das Fzg wird von seinem Benutzer in der Regel in der Rotweilstraße im Bereich der Hausnr. 3 oder auf oder im Bereich des Geländes der Fa. Arnold, an der Guntersau, abgestellt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 1500,-EUR

Diebstahl von vier Kompletträdern

Do., 4.7.2019, 19.00 Uhr - Fr. 05.07.2019, 07.00 Uhr 35799 Merenberg, Siemensstraße 22, Gelände der Fa. Carpoint

Im o.g. Zt.-Raum wurden von einem schwarzem BMW M3, vier hochwertige Kompletträder entwendet. Es handelte sich dabei um 19-Zoll-Bridgestone Reifen auf Alufelgen. Beim Abmontieren wurde außerdem auch noch an dem Fzg ein Schaden verursacht. Bei dem Gesamtwert des Schadens incl. der entwendeten Räder, dürfte es sich um ca. 8000,-EUR handeln. Das Fzg stand auf dem Gelände einer Autowerkstatt im Industriegebiet Merenberg.

Diebstahl von Rasenmäher in Villmar-Falkenbach

Fr., 05.07.2019, 20.00 Uhr 65606 Villmar-Falkenbach, Langgasse 43

Am Freitagabend wurde ein Rasenmäher der Marke Sabo von der o.g. Anschrift in Villmar Falkenbach entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen Sperrmüllsammler, der zu dieser Zt. in Falkenbach unterwegs war. Konkrete Hinweise dazu wurden jedoch bisher nicht bekannt.

Einbruchsdiebstahl in/ Sachbeschädigung an PKW

Do., 4.7.2019, 16.00 - Fr., 5.7.2019, 16.00 Uhr 35799 Merenberg - Allendorf, Limburger Str. 42

Im o.g. Zt.-Raum wurde ein geparkt abgestellter grauer Renault Megane aufgebrochen und aus dem Fzg eine Lederjacke entwendet, die auf dem Rücksitz lag. Des Weiteren wurde bei der Anzeigenaufnahme festgestellt, dass an einem weiteren PKW, einem blauen Renault Megane, des gleichen Besitzers, eine Sachbeschädigung am hinteren rechten Radkasten verübt wurde. Das Fzg wurde hier auf einer Länge von ca. 20 cm verkratzt.

Zeugen, die Hinweise zu den o.g. Sachverhalten geben können, werden gebeten sich mit der Pst. Weilburg in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in Kirberg

Freitag, 05.07.19 gegen 05.35 Uhr 65597 Hünfelden - Kirberg, Eisenbahnstraße

Zur Unfallzeit war ein blauer VW Transporter in der Eisenbahnstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher streifte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel an dem Transporter und entfernte sich anschließend unerlaubt. Er hinterließ einen Schaden von ca. 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Limburg unter 06431 - 91400 entgegen.

Diebe entwendeten Fahrräder und Werkzeuge

zwischen Sonntag, dem 30.06. und Freitag 05.07.19 65549 Limburg, Gartenstraße

Im genannten Tatzeitraum brachen unbekannte Täter eine Feuerschutztür zu einem Kellerverschlag in der Gartenstraße auf und entwendeten anschließend 2 E- Bikes der Marke Cube, ein MTB der Marke Cannondale sowie mehrere Werkzeuge der Marke Bosch und Metabo. Hinweise bitte an die Polizei Limburg.

Weißer Dacia angefahren und geflüchtet

Donnerstag, 04.07.19 zwischen 17.00 und 17.40 Uhr 65520 Bad Camberg, Mühlweg "Parkplatz Zahnärztliches Zentrum"

Vermutlich beim Einparken beschädigte ein bislang unbekannter PKW Fahrer einen weißen Dacia auf dem Parkplatz des zahnärztlichen Zentrums und entfernte sich unerlaubt. An dem Dacia wurde die linke hintere Tür beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Limburg entgegen.

