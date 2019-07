PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilungen der Polizei für den Landkreis Limburg Weilburg vom 04.07.2019

Limburg (ots)

1. An zwei Fahrzeugen sämtliche Reifen abmontiert und entwendet, Bad Camberg, Frankfurter Straße, 02.07.2019 auf 03.07.2019, (vo)Bei zwei auf dem Außengelände eines Autohauses in der Frankfurter Straße in Bad Camberg abgestellten Fahrzeugen wurden in der gestrigen Nacht jeweils alle vier Reifen von unbekannten Tätern abmontiert und entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0.

2. Gastwirt beim Verlassen seines Lokals angegriffen und beraubt, Weilburg, Bahnhofstraße, 01.07.2019, 23.00 Uhr, (vo)Ein Gastwirt aus Weilburg wurde in der Nacht auf Dienstag von unbekannten Tätern zusammengeschlagen und der Tageseinnahmen beraubt. Der 59-jährige Gastwirt hatte gegen 23.00 Uhr am Montag gerade sein Lokal verlassen, als er von drei Tätern angegriffen und mit Schlägen und Tritten so massiv traktiert wurde, dass er schließlich das Bewusstsein verlor. Anschließend entwendeten sie dem bewusstlosen Opfer das Bargeld. Der Geschädigte wurde später von Passanten bewusstlos auf dem Boden liegend aufgefunden. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Gastwirt in ein Krankhaus. Die Polizei wurde erst nach der Entlassung aus dem Krankenhaus informiert, als der Geschädigte den Überfall auf der Polizeistation in Weilburg zur Anzeige brachte. Die Täter konnte der 59-Jährige nicht näher beschreiben. Lediglich, dass sie ein südländisches Aussehen hatten. Hinweise bitten an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0.

3. Vor der Haustüre Reisekoffer entwendet, Limburg a. d. Lahn, Birkenallee, 02.07.2019, gegen Mitternacht, (vo)Unschön endete der Urlaub eines Ehepaares aus Limburg. Die beiden Urlauber waren gerade mit einem Taxi vom Frankfurter Flughafen nach Hause gekommen. Der Ehemann brachte am Dienstag gegen Mitternacht nacheinander das Reisegepäck ins Haus. Als er das letzte Gepäckstück, einen dunkelbraunen Stoffkoffer (Handgepäck), hereinholen wollte, stellte er fest, dass dieser nicht mehr auf dem Gehweg stand. In dem Koffer befanden sich diverse Elektrokleingeräte und Toilettenbedarf. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeistation in Limburg, Rufnummer 06431 / 9140 - 0.

4. Diebstahl von acht gebrauchten Heizkörpern in Laimbach, Weilmünster, OT Laimbach, Auf der Au, 03.07.2019, 14.10 Uhr, (vo)Ein bislang unbekannter Schrottsammler entwendete am Mittwochnachmittag in Laimbach acht gebrauchte Heizkörper. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 14.10 Uhr, wie ein großer, stämmiger Mann mit kurzgeschorenen Haaren gebrauchte Heizkörper in einen weißen Transporter einlud. Der Zeugin kam das Verhalten des Mannes verdächtig vor. Sie fertigte Fotos von dem Mann und dem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Als der Mann dies mitbekam, ließ er die restlichen beiden Heizkörper liegen und entfernte sich vom Tatort. Die alarmierte Polizei konnte das Fahrzeug im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr antreffen. Aufgrund der Fotos des Tatfahrzeuges konnte ermittelt werden, dass das Fahrzeug bereits in der Vergangenheit in Verbindung mit Metalldiebstählen in Erscheinung getreten ist. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 200,- EUR. Die Ermittlungen dauern an.

5. Versuchter Raub mit Schreckschusswaffe und Messer in Bad Camberg, Bad Camberg, Heinrich-Fend-Straße, 03.07.2019, 22.05 Uhr, (vo)Im Bereich der Taunusschule in Bad Camberg kam es am gestrigen späten Abend zu einem versuchten Raub. Zwei 18 und 24 Jahre alte Männer aus Bad Camberg hielten sich im Bereich der Taunusschule auf. Gegen 23.00 Uhr liefen vier junge Männer im Alter zwischen 15 und 25 Jahren vorbei. Diese kehrten kurz darauf mit Tüchern über den Gesichtern vermummt zurück. Der Größte des Quartetts schoss mit einer Pistole in die Luft, ein weiterer fuchtelte mit einem Messer in der Hand herum. Die beiden jungen Männer wurden aufgefordert, ihre Taschen zu leeren. Statt der Aufforderung nachzukommen, flohen sie in die Heinrich-Fend-Straße. Hierbei wurden sie von den Tätern verfolgt. Dem Messerträger gelang es, einen der Verfolgten einzuholen und ein Bein zu stellen, woraufhin die beiden und auch das Messer zu Boden fielen. Bei dem Sturz verletzte sich das Opfer an beiden Knien. Die Täter ließen von einer weiteren Tatausführung ab und flüchten ohne Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Opfer können die Täter nur vage beschreiben. Die 15- bis 25-jährigen Täter seien schlank und dunkel gekleidet gewesen. Sie hätten Schals bzw. Tücher ins Gesicht gezogen und wären teilweise mit Kapuzenpullis bekleidet gewesen. Der größte Täter wird als ca. 180 cm groß beschrieben. Die übrigen Täter wären kleiner gewesen. Zeugen, die zu dem obigen Sachverhalt Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Limburg, Rufnummer 06431 / 9140 - 0.

6. Zeugin aus Oberbrechen nach Körperverletzung gesucht, Brechen, Oberbrechen, Bundesstraße 8, Haltestelle Bahnhof, 14.06.2019 zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr, (vo)Nach einer Körperverletzung, welche sich bereits am Freitag, den 14.06.2019, in Oberbrechen ereignete, sucht die Limburger Polizei nun nach einer Zeugin, welche während des Vorfalls zugegen war. Zwei junge Frauen waren während einer gemeinsamen Autofahrt in einen Streit geraten, welcher schließlich im Bereich des Oberbrechener Bahnhofs in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Bei der Auseinandersetzung, welche sich vom Autoinnenraum auf die Straße verlagert hatte, wurde eine der beiden Frauen verletzt. Darüber hinaus waren die Kontrahentinnen in Begleitung ihrer beiden Kinder. Die gesuchte Zeugin beobachtete das Geschehen von einiger Entfernung aus und kümmerte sich im weiteren Verlauf um eines der Kinder. Die Zeugin, welche angeblich aus Oberbrechen stammen soll, wird gebeten sich bei der Polizei in Limburg, Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden. Weitere Zeugen des Vorfalles melden sich bitte ebenfalls bei der Polizei in Limburg unter der vorgenannten Rufnummer.

