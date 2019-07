POL-LM: Pressemitteilungen der Polizei für den Landkreis Limburg Weilburg vom 03.07.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Verkehrsunfallflucht in Niederbrechen Brechen, OT Niederbrechen, Kaiserstraße 01.07.2019, 14.15 Uhr bis 16.30 Uhr (vo)Bereits am Montag wurde in der Kaiserstraße in Niederbrechen ein geparkter Pkw angefahren. Der Unfallversucher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der geparkte Wagen, ein grauer VW, wurde vorne links an der Motorhaube und am Kotflügel, vermutlich durch einen Lkw, beschädigt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 2.500,- EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 entgegen.

2. Auf Sprinter mit Anhänger aufgefahren - sechs Personen z.T. schwer verletzt BAB 3 zw. AS Idstein und AS Bad Camberg 03.07.2019, 06.50 Uhr (vo)Auf der A3 in Fahrtrichtung Köln, kurz vor der Ausfahrt Bad Camberg, ereignete sich heute Morgen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw Audi, besetzt mit einer Person, fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Kleinbus mit Anhänger auf. Durch den Zusammenstoß riss der Anhänger ab, das Zugfahrzeug, ein MB Sprinter, überschlug sich. Hierbei wurden zwei der fünf Insassen aus dem Fahrzeug heraus auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die A3 war für die Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Köln bis viertel nach zwölf komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgte über Idstein. Die Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund der schweren Verletzungen die Beauftragung eines Sachverständigen an. Der Verkehr staute sich zeitweise über mehr als 20 Kilometer Länge. Nach bisherigen Erkenntnisstand war der Sprinter von Rumänien aus in Richtung Holland unterwegs. Da die Verletzten auf verschiedene Krankenhäuser verteilt wurden, dauern die Ermittlungen zu den genauen Personalien der Unfallbeteiligten noch an. Bei der schwerstverletzten Person, welche mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, handelt es sich um eine 23-jährige Frau. Diese hatte aller Wahrscheinlichkeit nach, den Sicherheitsgurt nicht angelegt und war durch die Schiebetür des sich überschlagenden Kleinbusses geschleudert worden. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges ist 31 Jahre, der Fahrer des Sprinters 35 Jahre alt.

