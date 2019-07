Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Unbekannte stehlen Metallregal

Bad Rothenfelde (ots)

In der Nacht zum Mittwoch entwendeten unbekannte Täter aus einem Vorgarten einer Gärtnerei an der Münsterstraße ein schweres Metallregal für Kaminholz. Das Regal hat die Maße von 160 cm mal 70 cm. Die Diebe machten sich die Arbeit, das eingelagerte Kaminholz auszukippen und nahmen "nur" das Regal mit. Die örtliche Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Münsterstraße. Anrufe werden unter Tel.: 05424 - 5326 entgegengenommen.

