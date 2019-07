Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fallersleben - Polizei sucht Zeugen - Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen entwendet

Wolfsburg (ots)

Fallersleben, Ehmer Straße und Karl-Heise-Straße 05.07.2019, 13.30 Uhr - 08.07.2019, 06.00 Uhr

Die Polizei in Fallersleben sucht nach Zeugen zu zwei Einbrüchen, die sich am Wochenende in Baustellen auf der Ehmer Straße bzw. der Karl-Heise-Straße ereignet haben.

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen drangen die bisher unbekannten Täter auf das jeweilige Baustellengelände und begaben sich dort zu zwei Materialcontainern. Hier gelang es ihnen diese gewaltsam zu öffnen. In einem Fall wurde von den Tätern dazu sogar der gesamte Container verschoben, da ein Radlader so davor abgestellt worden war, um unberechtigten Personen den Zugang unmöglich zu machen bzw. zumindest erheblich zu erschweren.

Die Container, die als Materiallager der jeweiligen Firmen dienen, wurden danach durchsucht Dabei erbeuteten die Unbekannten diverse Baumaschinen, so etwa ein Stromaggregat, mehrere Stemmeisen und Trennschleifer.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Da zum Abtransport der Werkzeuge und Maschinen ein Fahrzeug benutzt worden sein dürfte und vermutlich Krach erzeugt wurde, geht die Polizei davon aus, dass die Täter bei ihrem Einbruch nicht unbemerkt blieben. Deshalb werden Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge zu unüblichen Zeiten auf dem Gelände der Baustellen gesehen haben, gebeten, sich bei der Polizei in Fallersleben unter Telefonnummer 05362-967000 zu melden.

