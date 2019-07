Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bürogebäude - Täter kamen in der Nacht zum Samstag

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Schwalbenbreite 05.07.2019, 19.00 Uhr - 06.07.2019, 10.00 Uhr

Unbekannte sind zwischen Freitagabend 19.00 Uhr und Samstagmorgen 10.00 Uhr in ein Bürogebäude in der Straße Schwalbenbreite eingebrochen. Eine Zeugin hatte am Samstagmorgen ein geöffnetes Fenster entdeckt und sofort über Notruf die Polizei alarmiert. Die Beamten waren wenige Minuten später am Tatort und betraten das Gebäude. Täter trafen sie nicht mehr vor, jedoch neben einem beschädigten Kaffeeautomaten auch jede Menge aufgebrochener und durchwühlter Schränke. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter gewaltsam ein Fenster geöffnet, waren hierdurch ins Innere des Gebäudes gelangt und betraten anschließend verschiedene Büros. Was sie insgesamt erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

