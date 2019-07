Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ruhestörung durch 19-Jährige - Junge Frau mit 2,07 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hohenstein, Saarstraße 06.07.2019, 04.30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei gegen 04.320 Uhr alarmiert, weil eine unbekannte weibliche Person an Fensterscheiben von Erdgeschosswohnungen in der Saarstraße klopfen und an den Haustüren klingeln würde. Die Beamten waren wenig später vor Ort und wurden durch Anwohner auf eine junge Frau hingewiesen, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Die Beamten trafen die junge Frau anschließend in einer angrenzenden Parkanlage, wo sie in starken Schlangenlinien auf ihrem Fahrrad umherradelte.

Bei der Kontrolle der jungen Radfahrerin kam heraus, dass es sich um eine 19-Jährige Wolfsburgerin handelt. Im Rahmen der Gespräche stellten die Kommissare starken Alkoholgeruch in der Atemluft der jungen Frau fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte stattliche 2,07 Promille. Der jungen Frau wurde daraufhin auf der Polizeiwache durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen.

Da sie nicht genau erklären konnte, woher das Fahrrad stammte, mit dem sie unterwegs war, wurde das Rad zur Eigentumssicherung durch die Beamten sichergestellt. Die junge Frau erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

