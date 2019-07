Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Nächtlicher Überfall - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallerslseben, Georg-Friedrich-Händel-Straße 05.07.2019, 22.30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich am Freitagabend gegen 22.30 Uhr zugetragen haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Polizei am Freitagabend um kurz vor Mitternacht davon in Kenntnis gesetzt, dass ein 40 Jahre alter Wolfsburger auf dem Hinterhof einer Gaststätte in der Georg-Friedrich-Händel-Straße Opfer eines Raubes geworden sein soll. Das Opfer befindet sich momentan bei Verwandten. Als die Polizei wenige Minuten später den 40 Jahre alte Wolfsburger bei den Verwandten antrifft, erklärt dieser den Kommissaren, dass er bereits gegen 22.30 Uhr auf dem Hinterhof der Gaststätte in der Georg-Friedrich-Händel Straße von mehreren Männern überfallen worden sei, die ihm Bargeld geraubt hätten. Anschließend seien die Männer in unbekannte Richtung geflüchtet. Bei den Tätern soll es sich um Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gehandelt haben. Eine genaue Täterbeschreibung war nicht möglich. Nach dem Überfall ging das 40-jährige Opfer zu seinen Verwandten, von wo dann die Polizei alarmiert wurde. Die Ermittler der Polizei wollen nun Licht ins Dunkel bringen und hoffen darauf, dass es Zeugen gibt, die diesen Überfall oder nähere Beobachtungen zu dem Geschilderten gemacht haben. Zeugen mögen sich bitte bei den Beamten in der Heßlinger Straße melden. Rufnummer 05361/4646-0.

