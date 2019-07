POL-WOB: Feldbrände - Polizei sucht mit Foto nach Tatverdächtigem

Polizei Wolfsburg

Feldbrände - Polizei sucht mit Foto nach Tatverdächtigem

Wolfsburg

Wolfsburg, OT Ehmen, K 73

Insgesamt zehn Brände legte ein Unbekannter in der Zeit vom Februar 2019 bis zum Juli 2019 im Bereich Sülfeld / Ehmen. Hier setzte der Unbekannte Randbereiche von Feldern in Brand. Zum Glück haben sich die Flammen nie großartig ausbreiten können, da durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren Schlimmeres verhindert wurde. Am Freitagmorgen wurden die Freiwillige Feuerwehr Ehmen und die Berufsfeuerwehr zu einem Buschwerkbrand an der Kreisstraße 73 in Ehmen gerufen. Vor Ort war das Buschwerk auf einer Fläche von rund 20 Quadratmeter nahe des Bahndamms an der dortigen ICE-Strecke in Brand geraten (wir berichteten). Auch dieser Brand dürfte auf das Konto des Unbekannten gehen.

Interessant ist in allen Fällen, dass es sich bei den angebauten Pflanzen um sogenannte Energiepflanzen auch Elefantengras oder "Miscanthus" genannt. Das Gras wird von den Bauern als Dauerkultur mit einer Ertragserwartung von 20 Jahren angelegt. Die nachwachsende Energie wird als Brennstoff verwendet. Der Gesamtschaden dieser Brandstiftungsserie dürfte sich derzeit auf mindestens 1.000 Euro belaufen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht in allen Fällen von Brandstiftung aus.

Eine in der Nähe angebrachte Wildkamera hat im zeitlichen unmittelbaren Vorfeld eines Brandes eine Person aufgenommen, die für die Ermittler als dringend Tatverdächtig gilt. Die Person ist männlich und mit einer dunklen Hose und hellem Oberteil bekleidet. Besonders auffällig an den Oberteil die dunklen Streifen die auf den Armen, sowie ein helles Emblem auf der linken vorderen Hosenseite.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

