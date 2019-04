Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vermisstensuche erledigt, Personen aufgefunden

Nassau (ots)

Die Suche nach den beiden vermissten Personen aus der Stiftung Scheuern in Nassau konnte eingestellt werden. Beide Personen wurden in der Nacht vom 23.4. zum 24.4. durch die Bundespolizei an verschiedenen Bahnhöfen unversehrt aufgegriffen. Sie werden derzeit wieder in die Einrichtung nach Nassau überführt. Die Polizei in Bad Ems bedankt sich herzlich bei allen an der Suche beteiligten Institutionen und Einrichtungen.

