Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg. Einbruchsversuch in Drogeriemarkt

Montabaur (ots)

Vermutlich im Laufe des Osterwochenendes drangen Unbekannte durch das Dach in einen Anbau des Marktes in der Straße an der Lehmkaute ein und hofften dort vermutlich entsprechendes Diebesgut vorzufinden, was ihnen aber offensichtlich nicht gelungen ist, so dass sie ohne Beute den Tatort verließen. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662/95580 erbeten

