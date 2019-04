Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg. Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen

Hachenburg (ots)

In der Nacht zum 23.04.wurden in Hachenburg, Atzelgift und Heimborn von den vermutlich gleichen unbekannten Tätern insgesamt drei Zigarettenautomaten brachial aufgehebelt und massiv beschädigt. Über die Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei in Hachenburg bittet diesbezüglich um Täterhinweise unter 02662/95580.

