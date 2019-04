Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hellenhahn-Schellenberg - Fahrt unter Drogeneinfluss und mit gestohlenen Kennzeichen

Hellenhahn-Schellenberg (ots)

Am Mittwoch, 24.04.2019, 00:45 Uhr, wurde bei der Kontrolle eines Fahrzeuges in Hellenhahn-Schellenberg festgestellt, dass dessen 19jähriger Fahrer aus der Verbandsgemeinde Rennerod unter Drogeneinfluss stand. An seinem Auto, welches weder zugelassen noch versichert war, hatte er Kennzeichen angebracht, die er zuvor in Rennerod gestohlen hatte. Die erfüllten Ordnungswidrigkeiten- und Straftatbestände werden wohl dazu führen, dass der junge Mann recht lange auf seine Fahrerlaubnis verzichten muss.

