Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Roth - Verletzter Motorradfahrer durch Bussard

Roth (ots)

Am 21.04.2019 gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der K51 von Roth Richtung Katzenelnbogen ein nicht ganz gewöhnlicher Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kam aufgrund des Zusammenstoß mit einem Bussard während der Fahrt zu Fall. Hierbei verletzte der Fahrer sich so schwer, dass er mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht wurde, da vor Ort eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Nach einer genaueren Untersuchung wurde jedoch lediglich eine Fraktur diagnostiziert und der Fahrer am darauffolgenden Tag aus dem Krankenhaus entlassen. Über die Verletzungen des Vogels ist nichts bekannt.

