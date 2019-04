Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mündersbach - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Montabaur (ots)

Ostermontag Die 21-jährige Verkehrsteilnehmerin befährt mit ihrem Pkw die B413 von Mündersbach in Fahrtrichtung Herschbach (uWW). Aus ungeklärter Ursache gerät der Pkw ins Schleudern und kommt von der Fahrbahn ab. Nach dem Aufprall in der Böschung schleudert das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn. Die Fahrerin erleidet Knochenbrüche und Prellungen, am Fahrzeug entsteht Totalschaden.

