Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 56410 Montabaur, Schlägerei zwischen zwei Heranwachsenden.

56410 Montabaur, Wilhelm-Magels-Straße (ots)

Am Morgen des 21.04.2019, gegen 00:45, kam es zwischen zwei Jungen Männern (18 und 19 Jahre) an/in einer Bar zu einem Streit in dessen Verlauf mit Flaschen und Gürteln aufeinander eingeschlagen wurde. Es erfolgten Blutproben und Platzverweise. Auf Grund dessen, dass sich auch bis zu zwanzig bis dreißig Personen am Ereignisort zusammenrotteten mussten starke Polizeikräfte herangeführt werden, um ein Eskalieren zu verhindern. Im Rahmen von Personendurchsuchungen wurde noch versucht einen Gefangenen zu befreien und ein Polizeibeamter leicht verletzt. Es wird nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung sondern auch versuchter Gefangenenbefreiung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

Mario Reusch, PHK





Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell