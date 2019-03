Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim - Leichtkraftrad in Brand geraten

Mainz (ots)

Mittwoch, 20.03.2019, 23:41 Uhr

Am gestrigen Mittwoch wird ein brennendes Leichtkraftrad in der Hans-Zöller-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten hat die Freiwillige Feuerwehr bereits mit dem Löschvorgang begonnen. Das Leichtkraftrad stand am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht. Der daneben geparkte PKW ist durch das Feuer ebenfalls deutlich beschädigt worden. Die Brandursache ist nicht bekannt. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Leichtkraftrad wurde zwecks Spurensicherung sichergestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

