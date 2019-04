Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Katzenelnbogen - Alleinunfall mit verletzter Autofahrerin

Katzenelnbogen (ots)

Am 23.04.2019 gegen 14:15 Uhr befuhr eine 25-jährige Autofahrerin die L322 von Dörsdorf kommend in Richtung Katzenelnbogen. Kurz vor dem Ortseingang Katzenelnbogen kam die Fahrerin ohne Fremdbeteiligung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Baum. Hierbei wurde sie schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Die Unfallursache ist nun Gegenstand polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-601-211

pidiez(at)polizei.rlp.de

Künzler, Polizeikommissar



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell