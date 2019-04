Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zwei Personen aus Nassau vermisst

Nassau (ots)

Seit dem 22.4.2019 zwischen 10:00 und 11:00h werden zwei männliche Bewohner der Stiftung Scheuern in Nassau an der Lahn vermisst. Beide sind nur eingeschränkt orientiert und können sich auch nur bedingt verständigen. Sie sind vermutlich zu Fuß unterwegs und führen weder Bargeld noch Ausweispapiere mit sich. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Bei Hinweisen bitte die Polizei in Bad Ems unter Tel. 02603/9700 verständigen. Zur Beschreibung: Erste Person: ca. 1,60m groß und 49 Jahre alt, sieht aber älter aus, hagere Statur, bekleidet mit blauer Jacke und blauer Jeanshose Zweite Person: ca. 1,80m groß und 35 Jahre alt, schlanke Statur, ebenfalls bekleidet mit blauer Jacke und blauer Jeanshose

