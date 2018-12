POL-RT: Im Streit mit Messer zugestochen; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots) - Wendlingen (ES): Im Streit mit Messer zugestochen

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagmittag, gegen 14 Uhr, ein 21-jähriger Mazedonier mit einem 22-jährigen Bekannten am Marktplatz in Streit geraten. Der zunächst lautstark verbal geführte Disput führte schnell zu Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der 21-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Messer einen Stich in den Unterbauch versetzte. Anschließend ergriff er die Flucht. Im Rahmen einer sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung, bei der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte der 22-Jährige in der Olgastraße vorläufig festgenommen werden. Der 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Montagmorgen, gegen acht Uhr, auf der Fritz-Müller-Straße in Richtung Stadtmitte ereignet. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten wegen eines Linksabbiegers verkehrsbedingt abbremsen. Ein 72-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW X1 gegen den 5er BMW einer 32 Jahre alten Frau. Dieser wurde noch gegen den Audi A3 eines 35-Jährigen geschoben. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wollte selbstständig zum Arzt gehen. Ersten Erkenntnissen nach blieb ihr ein Jahr alter Sohn, der ordnungsgemäß in einem Kindersitz saß, unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 13.000 Euro. (ms)

