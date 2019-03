Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gesucht

Gangelt (ots)

Eine 30-jährige Frau aus Heinsberg parkte ihren grauen Pkw Ford am Samstag, 2. März, gegen 13.30 Uhr, an der Brökerstraße. Als sie gegen 16.50 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses zwischenzeitlich offenbar durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde. Die Fahrertür und der Kotflügel vorne links wiesen Unfallschäden auf. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, unter Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell