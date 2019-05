Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim, Diebstahl aus Reihenmittelhaus

Mainz (ots)

Montag, 20.05.2019

Einem unbekannten Täter ist es in der Nacht auf Montag gelungen, die Haustür eines Einfamilienhauses in Gonsenheim ohne Beschädigung zu öffnen und in den Eingangsbereich einzudringen. Dort entwendete er eine Handtasche mit zahlreichen Schlüsseln und weiteren persönlichen Wertgegenständen und verlässt das Haus durch die Garage. Die Bewohner stellen den Einbruch am frühen Montagmorgen fest. Eine Spurensuche der Kriminalpolizei verlief ergebnislos. Die Polizei rät: Ältere Hauseingangstüren stellen für Einbrecher kein Hindernis dar. Überprüfen Sie ihren Einbruchsschutz und lassen Sie sich beraten. Das Polizeipräsidium Mainz bietet umfangreiche Informationen zum Schutz vor Einbrüchen an. Sachbereich: Zentrale Prävention Telefon 06131 65 3390 Email beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

