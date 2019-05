Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt, Motorraddiebstahl

Mainz (ots)

Samstag, 18.05.2019

Am Samstagmorgen bemerkt eine 46-jährige Mainzerin den Diebstahl ihres Motorrades. Die Triumph Street Triple stand wie immer in der Hindenburgstraße, Ecke Lessingstraße geparkt und war auch gegen Diebstahl gesichert. Zuletzt gesehen wurde das Motorrad am Mittwoch. Wie es die Diebe geschafft haben, das Motorrad zu entwenden ist bisher noch unklar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633.

