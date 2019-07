Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm -Icker - Fahrraddiebstähle

Belm (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag und in der Nacht zu Dienstag wurden in Icker, in der Lechtinger Straße und vom Festplatz des Schützenvereins Icker (Icker Landstraße) hochwertige Fahrräder gestohlen. Aus einem Schuppen an der Lechtinger Straße wurde ein schwarzes KTM Damenrad, Modell Maranello Light entwendet. Vom Festplatz am Vereinsheim stahlen Unbekannte ein Pedelec (25 km/h) des Herstellers Tegernsee Bike, Modell Big Bamboo. Dieses Rad ist anthrazitfarben. Hinweise zu den Diebstählen der hochwertigen Fahrräder bitte an die Polizeistation Belm, 05406 807790.

