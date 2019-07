Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Überfall auf Spielhalle - Zeugen gesucht

Wie bereits berichtet, versuchten zwei maskierte Täter am frühen Morgen des 10.07.2019 (Mittwoch) eine Spielhalle an der Ecke Bohmter Straße/Baumstraße zu überfallen. Das Duo betrat gegen 03.45 Uhr die Räumlichkeiten und forderte unter Vorhalt eines Messers die 45-jährige Angestellte zur Herausgabe des Kasseninhaltes auf. Plötzlich ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und sie flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach einem Unbekannten, der möglicherweise als Zeuge in Betracht kommen könnte. Dieser Mann und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0541/327-3214 oder 327-2115 bei der Osnabrücker Polizei zu melden.

