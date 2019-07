Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste - Einbrüche

Rieste (ots)

In der Nacht zu Dienstag waren Einbrecher in Rieste unterwegs. Aus einer Gaststätte in Lage entwendeten die unbekannten Täter Bargeld, nachdem sie die Eingangstür aufgebrochen hatten, um in das Gebäude zu gelangen. Aus dem Gebäude der Kartbahn GmbH in der Westerfeldstraße entwendeten Einbrecher ebenfalls Bargeld. Die Bersenbrücker Polizei nimmt Hinweise zu diesen beiden Einbrüchen unter 05439 9690 entgegen.

