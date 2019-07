Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Sicherungsmaterial von Baustelle gestohlen

Bramsche (ots)

Von einer Baustelle an der Kreisstraße 163 (Gehnstraße), zwischen Achmer und Ueffeln, entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende Teile der Absicherung. Der oder die Täter erbeuteten zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 07 Uhr, mehrere Absperrböcke und Warnleuchten. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell