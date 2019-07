Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrraddieb gefasst - Polizei sucht Geschädigte

Osnabrück (ots)

Die Osnabrücker Polizei konnte dank aufmerksamer Zeugen am Montag einen Fahrraddieb festnehmen. Nun suchen die Ermittler die Eigentümer der sichergestellten Räder. Die Zeugen meldeten sich am frühen Montagmorgen und teilten mit, dass im Keller eines Mehrfamilienhauses zwei Personen damit beschäftigt wären, Fahrräder andersfarbig zu lackieren. Als die Beamten an der Meller Straße eintrafen, stießen sie auf eine 24-jährige Frau und einen 36 Jahre alten Mann. Zur Herkunft der Räder konnten die beiden zunächst wenig schlüssige Antworten geben. Zudem konnte die Identität des Mannes nicht einwandfrei geklärt werden, sodass die Beamten die Räder sicherstellten und den 36-Jährigen zur Wache brachten. In einer späteren Vernehmung räumte er schließlich ein, die drei Fahrräder am Sonntag in Osnabrück gestohlen zu haben. Der 36-Jährige wurde festgenommen und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Da die drei Räder bislang nicht als gestohlen gemeldet wurden, bitten die Ermittler nun insbesondere die Geschädigten, deren Fahrräder am Sonntag abhandengekommen sind, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 bei der Polizei zu melden.

