Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrraddieb angetroffen - Wem gehört das schwarze Pegasus-Fahrrad?

Osnabrück (ots)

Einem Zeugen fiel am Sonntagnachmittag ein Mann auf, der mit seinem Fahrrad ein weiteres Fahrrad transportierte. Dem Zeugen kam das komisch vor und er informierte die Polizei. In der alten Poststraße, in Höhe der Tankstelle, wurden die beiden von den Beamten angetroffen. Der 50-jährige Mann führte ein schwarzes PEGASUS Fahrrad mit sich, das er nach eigenen Angaben zuvor am Marienhospital gestohlen hatte. Das schwarze Rad wurde sichergestellt und befindet sich nun bei der Polizei in Osnabrück, Kollegienwall. Die Beamten fragen sich, wem das Fahrrad am MHO gestohlen wurde und bitten den Besitzer, sich unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 zu melden.

