Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrraddieb in der Johannisstraße gestellt - Überraschung bei der Festnahme

Osnabrück (ots)

Gegen 00.25 Uhr in der Nacht zu Sonntag wurden Beamte der Osnabrücker Polizei über einen möglichen Fahrraddiebstahl in der Johannisstraße informierte. Ein aufmerksamer Zeuge hatte einen Unbekannten hinter der Johanniskirche gesehen, wie dieser an dort abgestellten Fahrrädern hantierte. Der Zeuge vermutete, dass der Mann dort Fahrräder stehlen wollte. Die Beamten suchten den Parkplatz hinter der Kirche auf und trafen auf Zeugen und Unbekannten. Bei der Kontrolle der Rucksäcke des Unbekannten fanden die Polizisten einen Bolzenschneider. Damit erhärtete sich der Verdacht des Fahrraddiebstahls. Doch damit nicht genug, denn in dem zweiten Rucksack fanden sich Drogen, von denen der Mann angab, sie soeben in einem Mülleimer gefunden zu haben. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich dann noch heraus, dass gegen ihn zwei offene Haftbefehle vorlagen. Der 34-Jährige wurde daraufhin festgenommen und in die nahe gelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Weitere Verfahren wegen Verdachts des (Fahrrad)-Diebstahls und der illegale Besitz von Drogen wurden gegen ihn eingeleitet. Dank des aufmerksamen Zeugen konnten zwei Haftbefehle vollstreckt und der mutmaßliche Fahrraddieb dingfest gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 015209399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell