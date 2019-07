Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Mit Schachtdeckel in Fenster geworfen

Bersenbrück (ots)

Mit einem ca. 25kg schweren Schachtdeckel beschädigten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (gegen 00.30 Uhr) Fenster an der Grundschule und am Gymnasium. Zeugen konnten zwei Jugendliche bei der Tat beobachten. Bei den Sachbeschädigungen entstand hoher Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Taten an den Schulen geben können, sollten sich mit der Polizei in Bersenbrück unter 05439 9690 in Verbindung setzen.

