Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Handy aus Pkw gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter brachen am Samstagabend, zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, an der Lotter Straße einen KIA Rio auf und entwendeten ein Handy. Das Telefon war sichtbar im Seitenfach abgelegt worden. Das Auto stand in Höhe eines Spielcasinos. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3203 melden.

