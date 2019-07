Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbruch in der Windhorststraße

Wallenhorst (ots)

Am Samstag gelangten im Laufe des Tages unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Windhorststraße und durchsuchten sämtliche Räume des Hauses. Um hineinzugelangen hatten die Einbrecher ein Fenster ausgehebelt. Ob und was au7s dem Gebäude entwendet wurde, konnte bei Anzeigeerstattung noch nicht gesagt werden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Bramsche unter 05461 915300 entgegen.

