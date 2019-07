Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Polizisten angegriffen und verletzt

Am frühen Sonntagmorgen wurden Beamte der Osnabrücker Polizei zu Streitigkeiten auf dem Gelände einer Diskothek am Fürstenauer Weg gerufen. Zwei Männer (33 und 35 Jahre alt, aus Bohmte und Molbergen) wollten das dortige Areal nicht verlassen. Den beiden wurde gegen 04.10 Uhr ein Platzverweis erteilt, der sie jedoch wenig interessierte. Einer der beiden warf mit einem Schuh nach den Diskothekenmitarbeitern, mit dem anderen Schuh traf er einen Polizeibeamten im Gesicht. Der betrunkene Mann wurde von den Polizisten in Gewahrsam genommen und sollte zur Dienststelle transportiert werden. Immer wieder trat er nach den Beamten und beleidigte die Polizisten auf das Übelste. Auf der Wache wurden ihm Blutproben entnommen, er durfte den Rest der Nacht in der Zelle verbringen. Auch sein betrunkener Begleiter wurde in Gewahrsam genommen. Gegen 08.30 Uhr meldete sich die besorgte Ehefrau des 35-jährigen bei der Bohmter Polizei, sie machte sich Sorgen, weil ihr Mann und ihr Bruder (der Begleiter) nicht nach Hause gekommen seien. Der Frau konnte geholfen werden: Sie durfte ihren Mann und ihren Bruder am Sonntagvormittag bei der Polizei in Osnabrück abholen.

