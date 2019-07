Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Motorradfahrer bei Unfall in Bruchmühlen schwer verletzt

Melle (ots)

Zwei 25 Jahre alte Motorradfahrer waren am Sonntagabend (21.20 Uhr) auf der Meller Straße in Richtung Bruchmühlen unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor der Vorausfahrende die Kontrolle über sein Zweirad. Er bremste, geriet nach links von der Fahrbahn ab und stürzte zwischen zwei Bäume einer Straßenböschung. Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Krad wurde abgeschleppt.

