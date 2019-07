Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Brand an Sportplatztribüne

Georgsmarienhütte (ots)

Der Polizei und der Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen (10.54 Uhr) ein Feuer am Sportplatz der Sportfreunde Kloster Oesede (Im Tiefen Siek) gemeldet. Als die Beamten und die 12 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kloster Oesede an dem Sportplatz eintrafen, brannte die Rasentribüne auf einer Fläche von ca. 30 x 15 Metern. Die Feuerwehr löschte den brennenden Rasen und konnte dadurch schlimmeres verhindern. Brandursächlich könnte ersten Ermittlungen zufolge eine in der Nähe liegende Glasscherbe gewesen sein, die im direkten Sonnenlicht lag.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell