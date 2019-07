Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Unfallflucht auf Klinik-Parkplatz

Bramsche (ots)

Auf dem Klinik-Parkplatz an der Hasestraße touchierte ein Unbekannter am Montag, zwischen 10.30 und 15.20 Uhr, einen schwarzen Mercedes C 180. Anschließend entfernte sich der Autofahrer, ohne sich um den an der Fahrerseite verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell