Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar. PKW mit Beleidigungen besprüht

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Samstag, den 20. Juli auf Sonntag den 21. Juli hat ein bislang unbekannter Täter einen, am Fahrbahnrand der Layenstraße, abgestellten blauen BMW mit Rasierschaum beschmiert. Durch den Täter wurden diverse Schimpfwörter auf Motorhaube und Heckklappe gesprüht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0 erbeten.

